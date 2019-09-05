Газ на зиму за літньою ціною купили вже 7 тис. українських сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За першу декаду роботи програми "Газовий запас", за якою можна придбати газ за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону, до неї приєднались 7320 українських родин. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".
"З моменту запуску 23 серпня групою Нафтогаз нового продукту для побутових споживачів "Газовий запас" його придбали вже 7320 українських родин. Загальний обсяг газу, замовлений споживачами на умовах "Газового запасу", становить майже 4,5 млн куб. м", - вказали у компанії.
Як зазначається, до програми вже приєднались 18 регіональних газопостачальних компаній, або більше 70% їх загальної кількості.
Наразі тривають переговори з газопостачальниками міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської і Донецької областей.
Нагадаємо, група Нафтогаз запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" у межах акції #ТвояEнергонезалежність. Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.