Газ на зиму по летней цене купили уже 7 тыс. украинских семей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. За первую декаду работы программы "Газовый запас", по которой можно приобрести газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, к ней присоединились 7320 украинских семей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
"С момента запуска 23 августа группой Нафтогаз нового продукта для бытовых потребителей "Газовый запас" его приобрели уже 7320 украинских семей. Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет почти 4,5 млн куб. м", - указали в компании.
Как отмечается, к программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества.
Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа города Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей.
Напомним, группа Нафтогаз запустила новый продукт для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции #ТвояEнергонезалежність. Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.