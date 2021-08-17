Гаїті після землетрусу залило дощами

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Відомо,що циклон Грейс (Grace) перетворився на тропічний шторм та загрожує повенями та зсувами в деяких регіонах острова Гаїті. Американський центр ураганів попередив про певні повені на частині острова Еспаньйола, де розташовані Гаїті та Домініканська Республіка.

Також повідомляється, що вода на острові піднялася на 25 см, а в деяких місцях навіть до 38 сантиметрів. У притулку для постраждалих від надзвичайних ситуацій у містечку Ле-Ке, що знаходиться на півострові Тібурон на південному заході Гаїті, вода досягла висоти щіколоток.

Нагадаємо

На Гаїті стався землетрус силою 7,2 бала, що призвів до попередження про цунамі та пошкодження будівель. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 160 км від столиці країни Порт-о-Пренс. Поштовхи відчувалося і в сусідніх країнах. За останніми даними загалом кількість загиблих від землетрусу становить 1419 осіб.