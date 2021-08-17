Гаити после землетрясения залило дождями
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Из-за сильных ливней и наводнения пострадал аварийный тайник в городе Ле-Ке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DPA.
Детали
Известно, что циклон Грейс (Grace) превратился в тропический шторм и угрожает наводнениями и оползнями в некоторых регионах острова Гаити. Американский центр ураганов предупредил об определенных наводнениях на части острова Эспаньола, где находятся Гаити и Доминиканская Республика.
Также сообщается, что вода на острове поднялась на 25 см, а в некоторых местах даже до 38 сантиметров. В приюте для пострадавших от чрезвычайных ситуаций в городе Ле-Ке, что находится на полуострове Тибурон на юго-западе Гаити, вода достигла высоты щиколоток.
Напомним
На Гаити произошло землетрясение силой 7,2 балла, что привело к предупреждению о цунами и повреждения зданий. Эпицентр землетрясения находился примерно в 160 км от столицы страны Порт-о-Пренс. Толчки ощущались и в соседних странах. По последним данным в целом количество погибших от землетрясения составляет 1419 человек.