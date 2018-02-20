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"Гаврилівські курчата" опинилися в "чорному списку" Держпродспоживслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Держпродспоживслужба виявила неякісну партію продукції "Гаврилівських курчат". Про це повідомив глава відомства Володимир Лапа в ході сьогоднішньої прес-конференції, передає УНН.

Він розповів, що невідповідності були виявлені два тижні тому під час перевірки.

"У попередні два тижні у нас були виявлені невідповідності в одній з партій. Після цього ті партії, які йдуть на реалізацію, поставлені на державний контроль", - сказав він.

Нагадаємо, УНН протестував якість курятини, купленої в магазині і на ринку. Всього було відібрано п'ять зразків, серед яких вироби домашнього і промислового виробництва. У зразках "Гаврилівських курчат" виявлена ​​сальмонела.

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