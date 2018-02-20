"Гаврилівські курчата" опинилися в "чорному списку" Держпродспоживслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Держпродспоживслужба виявила неякісну партію продукції "Гаврилівських курчат". Про це повідомив глава відомства Володимир Лапа в ході сьогоднішньої прес-конференції, передає УНН.
Він розповів, що невідповідності були виявлені два тижні тому під час перевірки.
"У попередні два тижні у нас були виявлені невідповідності в одній з партій. Після цього ті партії, які йдуть на реалізацію, поставлені на державний контроль", - сказав він.
Нагадаємо, УНН протестував якість курятини, купленої в магазині і на ринку. Всього було відібрано п'ять зразків, серед яких вироби домашнього і промислового виробництва. У зразках "Гаврилівських курчат" виявлена сальмонела.