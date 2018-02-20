"Гавриловские курчата" оказались в "черном списке" Госпродпотребслужбы

Он рассказал, что несоответствия были обнаружены две недели назад во время проверки.

“В предыдущие две недели у нас были обнаружены несоответствия в одной из партий. После этого те партии, которые идут на реализацию, поставлены на государственный контроль”, — сказал он.

Напомним, УНН протестировал качество курятины, купленной в магазине и на рынке. Всего было отобрано пять образцов, среди которых изделия домашнего и промышленного производства. В образцах “Гавриловских курчат” обнаружена сальмонелла.