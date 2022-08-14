Гауляйтеру окупованої ОТГ на Харківщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Псевдоголові окупованої ОТГ на Харківщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора, повідомляє УНН.
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За даними слідства, підозрюваний, який був мером Куп’янська з 2010 по 2015 рік, добровільно перейшов на бік окупантів.
«Він погодився на пропозицію представників країни-агресора та обійняв псевдопосаду так званого голови Петропавлівської об’єднаної територіальної громади Куп‘янського району Харківської області, сформованої окупаційною владою», - повідомили в ОГПУ.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Додамо
Мова йде про Володимира Демченка. Демченко очолював Куп’янську міську організацію «Партії регіонів», протистояв Євромайдану.
Нагадаємо
За даними ЗМІ, задовго до того, як росія вторглася в Україну, кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити шлях.
Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні. Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.
Після повернення до Умані Яценко розгорнув боротьбу проти місцевої влади на Черкащині.
Також правоохоронців просили перевірити Яценка через його ймовірні зв’язки з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим.