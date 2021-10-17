Гандбол: український жіночий клуб подолав раунд кваліфікації у Кубку Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Жіночий ГК “Галичанка” успішно провела матч-відповідь другого раунду Кубку Європи з гандболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
В гостях підопічні Віталія Андронова в гостях обіграли чеський “Годонін” з рахунком 26:16.
У складі нашого колективу по п’ять голів в актив занесли Ірина Прокоп’як і Діана Дмитришина. Чотири м’ячі додала Марина Коновалова.
Здобувши дві перемоги у матчах з командою “Годонін” львів’янки потрапили до третього раунду Кубку Європи. Як і на попередньому етапі, суперниць визначить жереб.
Що передувало цьому
Жіноча збірна України з гандболу обіграла призерок чемпіонату Європи.