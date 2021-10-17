Гандбол: український жіночий клуб подолав раунд кваліфікації у Кубку Європи

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В гостях підопічні Віталія Андронова в гостях обіграли чеський “Годонін” з рахунком 26:16.

У складі нашого колективу по п’ять голів в актив занесли Ірина Прокоп’як і Діана Дмитришина. Чотири м’ячі додала Марина Коновалова.

Здобувши дві перемоги у матчах з командою “Годонін” львів’янки потрапили до третього раунду Кубку Європи. Як і на попередньому етапі, суперниць визначить жереб.

Що передувало цьому

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