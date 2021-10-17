Гандбол: украинский женский клуб преодолел раунд квалификации в Кубке Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Женский ГК “Галичанка” успешно провела ответный матч второго раунда Кубка Европы по гандболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
В гостях подопечные Виталия Андронова в гостях обыграли чешский “Годонин” со счетом 26:16.
В составе нашего коллектива по пять голов в актив занесли Ирина Прокоп’як и Диана Дмитришина. Четыре мяча добавила Марина Коновалова.
Получив две победы в матчах с командой “Годонин” львовянки попали в третий раунд Кубка Европы. Как и на предыдущем этапе, соперниц определит жребий.
Что предшествовало этому
Женская сборная Украины по гандболу обыграла призеров чемпионата Европы.