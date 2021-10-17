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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 107186 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104146 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 103558 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Гандбол: украинский женский клуб преодолел раунд квалификации в Кубке Европы

Гандбол: украинский женский клуб преодолел раунд квалификации в Кубке Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Женский ГК “Галичанка” успешно провела ответный матч второго раунда Кубка Европы по гандболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

В гостях подопечные Виталия Андронова в гостях обыграли чешский “Годонин” со счетом 26:16.

В составе нашего коллектива по пять голов в актив занесли Ирина Прокоп’як и Диана Дмитришина. Четыре мяча добавила Марина Коновалова.

Получив две победы в матчах с командой “Годонин” львовянки попали в третий раунд Кубка Европы. Как и на предыдущем этапе, соперниц определит жребий.

Что предшествовало этому

Женская сборная Украины по гандболу обыграла призеров чемпионата Европы.

Украинские Национальные Новости

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