Жіноча збірна України з гандболу обіграла призерок чемпіонату Європи

Деталі

Перший тайм був на користь фавориток матчу хорваток — 15:11. Проте у другій частині баталії “жовто-блакитні” дозволили опоненткам закинути тільки сім голів. Як наслідок 25:22 на користь підопічних Ненада Состаріча.

Статистика збірної України: Балог, Гладун, Дмитришин , Дябло, Маркевич 3, Прокоп’як, Поляк, Мелекесцева 1, Воловник 1, Савчин 1, Смбатян 4 , Стрюкова 3, Стельмах, Глібко 6, Левченко, Коновалова 4.

Доповнення

24 команди учасниці 2-го етапу відбірного турніру до Євро-2022 поділені на 6 груп по 4 команди. По дві найкращі команди кожної з відбірних груп вийдуть на Євро-2022.