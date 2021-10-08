Жіноча збірна України з гандболу обіграла призерок чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У хорватській Рієці відбувся матч жіночих збірних Хорватія — Україна в рамках першого туру відбірного турніру до Євро-2022, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Деталі
Перший тайм був на користь фавориток матчу хорваток — 15:11. Проте у другій частині баталії “жовто-блакитні” дозволили опоненткам закинути тільки сім голів. Як наслідок 25:22 на користь підопічних Ненада Состаріча.
Статистика збірної України: Балог, Гладун, Дмитришин , Дябло, Маркевич 3, Прокоп’як, Поляк, Мелекесцева 1, Воловник 1, Савчин 1, Смбатян 4 , Стрюкова 3, Стельмах, Глібко 6, Левченко, Коновалова 4.
Доповнення
24 команди учасниці 2-го етапу відбірного турніру до Євро-2022 поділені на 6 груп по 4 команди. По дві найкращі команди кожної з відбірних груп вийдуть на Євро-2022.