Женская сборная Украины по гандболу обыграла призеров чемпионата Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В хорватской Риеке состоялся матч женских сборных Хорватия - Украина в рамках первого тура отборочного турнира к Евро-2022, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
Детали
Первый тайм был в пользу фавориток матча хорваток - 15:11. Однако во второй части баталии "желто-голубые" позволили оппоненткам забросить только семь голов. Как следствие 25:22 в пользу подопечных Ненада Состарича.
Статистика сборной Украины: Балог, Гладун, Дмитришин, Дябло, Маркевич 3, Прокоп'як, Поляк, Мелекесцев 1, Воловник 1, Свечение 1, Смбатян 4, Стрюкова 3, Стельмах, Глибко 6, Левченко, Коновалова 4.
Дополнение
24 команды участницы 2-го этапа отборочного турнира к Евро-2022 разделены на 6 групп по 4 команды. По две лучшие команды каждой из отборочных групп выйдут на Евро-2022.