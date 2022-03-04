Галущенко: Єдине, що може убезпечити ситуацію на ЗАЕС - це закриття неба
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телеканалу Рада, заявив, що єдине, що може убезпечити ситуацію на ЗАЕС - це закриття неба. Про це повідомляє УНН.
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"Це ядерний тероризм! Потрібно діяти швидко і ми просили вжити заходів. Ми казали, що єдине що може убезпечити цю ситуацію - це закриття неба. А з урахуванням георгафії українських атомних станцій, які розташовані і на Сході і на півдні і на Заході України. То мова повинна йти про закриття повітряного простору України", - заявив Міністр енергетики.
Голова ОДА Олександр Старух додав, що евакуації мешканців Енергодару через ситуацію на Запорізькій АЕС не буде, але план евакуації вже готується незважаючи на те, що зруйнована інфраструктура та місцями присутні російські війська.
За інформацією ДСНС, о 05:55 пожежу в учбово-тренувальному корпусі (розміром 60х40 м) Запорізької АЕС у м. Енергодар локалізовано на площі 2 тис. м. кв.
Нагадаємо
В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС.