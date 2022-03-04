Галущенко: Единственное, что может обезопасить ситуацию на ЗАЭС - это закрытие неба

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"Это ядерный терроризм! Нужно действовать быстро и мы просили принять меры. Мы говорили, что единственное что может обезопасить эту ситуацию-это закрытие неба. А с учетом географии украинских атомных станций, которые расположены и на Востоке и на юге и на Западе Украины. То речь должна идти о закрытии воздушного пространства Украины", - заявил Министр энергетики.

Председатель ОГА Александр Старух добавил, что эвакуации жителей Энергодара из-за ситуации на Запорожской АЭС не будет, но план эвакуации уже готовится несмотря на то, что разрушена инфраструктура и местами присутствуют российские войска.

По информации ГСЧС, в 05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60х40 м) Запорожской АЭС в г. Энергодар локализован на площади 2 тыс. м. кв.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возникшей пожар на Запорожской АЭС.