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Ситуація на Запорізькій АЕС: працюють пожежники; є поранені

Ситуація на Запорізькій АЕС: працюють пожежники; є поранені

Київ • УНН

 • 149184 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Мер Енергодару Дмитро Орлов в ефірі телеканалу Рада повідомив, що на Запорізькій АЕС є поранені, також на місці працюють пожежники. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

"Сталася пожежа. Є поранені. Інформації про кількість немає. Є тяжкі поранені вивезти до лікарні їх немає можливості. Гасили прямо у енергоблоці з ворожої техніки. Пожежних не допускали. Вони приїхали - розвернулись - поїхали у зворотньому напрямку. Ситуація дуже критична. Пострілів наразі немає", - повідомив Дмитро Орлов.

За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. На самій станції працює один енергоблок із шести.

Протипожежний стан АЕС в нормі. Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 од. техніки.

Нагадаємо

В результаті обстрілів окупантів виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Згідно інформацією ДСНС протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі, працює один енергоблок з шести.

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