Ситуация на Запорожской АЭС: работают пожарные; есть раненые

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"Произошел пожар. Есть раненые. Информации о количестве нет. Есть тяжелые раненые вывезти в больницу их нет возможности. Тушили прямо в энергоблоке из вражеской техники. Пожарных не допускали. Они приехали - развернулись, поехали в обратном направлении. Ситуация очень критическая. Выстрелов пока нет", - сообщил Дмитрий Орлов.

По информации ГСЧС, в результате обстрелов за территорией АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажа пяти этажного здания. На самой станции работает один энергоблок из шести.

Противопожарное состояние АЭС в норме. От ГСЧС привлечены 40 человек и 10 ед. техники.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возник пожар на Запорожской АЭС. Согласно информации ГСЧС противопожарное состояние на Запорожской АЭС в норме, работает один энергоблок из шести.

Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС: идет бой с нацгвардійцями.