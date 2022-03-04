Галущенко: Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногеної катастрофи в історії людства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що світ стоть на порозі наймасштабнішої техногеної катастрофи в історії людства. Про це повіломляє УНН з посиланням на Енергоатом.
Цитата
"Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні людські жертви та трагедії. Сьогодні він хоче знищити весь світ.
З танків, градів та іншої важкої артилерії упритул розстріляв енергоблоки найбільшої у Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій. Триває бій уже на майданчику станції, розповсюджується пожежа.
Це війна на знищення, знищення людства та нашої планети. Ядерна та радіаційна безпека ворога не турбує. Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі.
Вже кілька днів ми намагаємось донести цю тезу до МАГАТЕ. Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорсткі рішення стосовно агресора. Але їх поки немає", - йдеться у повідомленні.
Міністр заявив, що вимагають не лише фахової оцінки подій, що відбуваються, а й реального втручання, вжиття найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн, які володіють ядерною зброєю.
Нагадаємо
В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Згідно інформацією ДСНС протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі, працює один енергоблок з шести.
Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС: йде бій із нацгвардійцями.