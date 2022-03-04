Галущенко: Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногеної катастрофи в історії людства

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 19080 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 45129 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 50978 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 82462 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 144367 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 163769 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 211029 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199634 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186792 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157757 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 75130 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 69569 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 72657 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 70324 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 71461 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 71461 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 50807 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 229038 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 353472 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 610614 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 72976 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 112527 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 138929 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 160675 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 173526 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Галущенко: Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногеної катастрофи в історії людства

Галущенко: Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногеної катастрофи в історії людства

Київ • УНН

 • 152952 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що світ стоть на порозі наймасштабнішої техногеної катастрофи в історії людства. Про це повіломляє УНН з посиланням на Енергоатом.

Цитата

"Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні людські жертви та трагедії. Сьогодні він хоче знищити весь світ.

З танків, градів та іншої важкої артилерії упритул розстріляв енергоблоки найбільшої у Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій. Триває бій уже на майданчику станції, розповсюджується пожежа.
Це війна на знищення, знищення людства та нашої планети. Ядерна та радіаційна безпека ворога не турбує. Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі.

Вже кілька днів ми намагаємось донести цю тезу до МАГАТЕ. Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорсткі рішення стосовно агресора. Але їх поки немає", - йдеться у повідомленні.


Міністр заявив, що вимагають не лише фахової оцінки подій, що відбуваються, а й реального втручання, вжиття найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн, які володіють ядерною зброєю.

Нагадаємо

В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Згідно інформацією ДСНС протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі, працює один енергоблок з шести.

Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС: йде бій із нацгвардійцями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07