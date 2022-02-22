G7 засуджує "визнання Л/ДНР" Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністри закордонних справ країн G7 - найбільших економік світу - погодилися засудити визнання Росією так званих "Л/ДНР" на сході України, заявив голова МЗС Японії Йосімаса Хаясі у вівторок, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Йосімаса Хаясі повідомив журналістам, що міністри ухвалили, що визнання Росією двох регіонів "незалежними" є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також міжнародного права.
"Європейська та міжнародна єдність та твердість. Ми погодили це з нашими партнерами з G7. Спільна рішучість підтвердити нашу повну солідарність з Україною та запровадити санкції у відповідь на незаконні та безвідповідальні дії Росії", - написав за підсумками переговорів міністрів країн "Групи семи" голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан у Twitter.
Довідково
G7, або "Група семи" — міжнародний "клуб" урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада). У 2022 році у G7 головує Німеччина.
Саме ФРН і скликала сьогоднішню зустріч.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.