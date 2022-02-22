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G7 осуждает "признание Л/ДНР" Россией

G7 осуждает "признание Л/ДНР" Россией

Киев • УНН

 • 79871 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министры иностранных дел стран G7 - крупнейших экономик мира - согласились осудить признание Россией так называемых "Л/ДНР" на востоке Украины, заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси во вторник, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Есимаса Хаяси сообщил журналистам, что министры постановили, что признание Россией двух регионов "независимыми" является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также международного права.

"Европейское и международное единство и твердость. Мы согласовали это с нашими партнерами по G7. Общая решимость подтвердить нашу полную солидарность с Украиной и ввести санкции в ответ на незаконные и безответственные действия России", - написал по итогам переговоров министров стран "Группы семи" глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

Справочно

G7 или "Группа семи" — международный "клуб" правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада). В 2022 году в G7 председательствует Германия.

Именно ФРГ и созвала сегодняшнюю встречу.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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