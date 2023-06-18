G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури України - Кубраков
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Країни "Групи семи" (G7) підтримають відновлення транспортної інфраструктури України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі, поширеному Мінвідновлення у неділю, пише УНН.
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Повідомляється, що за підсумками зустрічі в Японії міністри транспорту держав G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) ухвалили спільну декларацію, якою засудили руйнування росією глобальних ланцюгів постачання. Зокрема, це стосується спроб підриву навігації цивільних суден в Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури.
Зазначається, що для пом’якшення наслідків цих дій "Група семи" у співпраці з Координаційною платформою донорів "підтримає відновлення транспортної інфраструктури України та сприятиме розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції".
"Маємо спільне розуміння з державами G7, що підтримка відновлення та розвитку транспортної інфраструктури України є фундаментальною. Без працюючих транспортних шляхів в Україні глобальна архітектура логістики опиниться під загрозою", - зазначив Кубраков.
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Також міністри транспорту G7, як вказано, погодились активізувати міжнародні зусилля з розвитку програми ЄС "Шляхи солідарності".
"Вона передбачає фінансову підтримку проєктів розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту українського продовольства", - зазначається в повідомленні.
Ідеться про розвиток Дунайського портового кластеру, прикордонної інфраструктури на кордоні з ЄС та Молдовою тощо.
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Окрім цього, міністри транспорту G7 наголосили на важливості стабільної роботи Зернової ініціативи та розвитку стійких транспортних зв’язків між Європою та Азією в обхід росії. Зокрема, особлива увага надаватиметься розвитку "Середнього коридору" (Middle Corridor) та Центральної Транскаспійської транспортної мережі (Central Trans-Caspian Network).