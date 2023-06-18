G7 поддержит восстановление транспортной инфраструктуры Украины - Кубраков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Страны "Группы семи" (G7) поддержат восстановление транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в комментарии, распространенном Минвосстановления в воскресенье, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что по итогам встречи в Японии министры транспорта государств G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) приняли совместную декларацию, в которой осудили разрушение россией глобальных цепей поставок. В частности, это касается попыток подрыва навигации гражданских судов в Черном море и повреждения украинской транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что для смягчения последствий этих действий "Группа семи" в сотрудничестве с Координационной платформой доноров "поддержит восстановление транспортной инфраструктуры Украины и будет способствовать развитию альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинской продукции".
"Есть общее понимание с государствами G7, что поддержка восстановления и развития транспортной инфраструктуры Украины является фундаментальной. Без работающих транспортных путей в Украине глобальная архитектура логистики окажется под угрозой", - отметил Кубраков.
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Также министры транспорта G7, как указано, согласились активизировать международные усилия по развитию программы ЕС "Пути солидарности".
"Она предусматривает финансовую поддержку проектов развития альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинского продовольствия", - отмечается в сообщении.
Речь идет о развитии Дунайского портового кластера, пограничной инфраструктуры на границе с ЕС и Молдовой и тому подобное.
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Кроме этого, министры транспорта G7 отметили важность стабильной работы Зерновой инициативы и развития устойчивых транспортных связей между Европой и Азией в обход россии. В частности, особое внимание будет уделяться развитию "Среднего коридора" (Middle Corridor) и Центральной Транскаспийской транспортной сети (Central Trans-Caspian Network).