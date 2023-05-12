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G7 обговорює способи передачі Україні заморожених російських активів - Japan Times

G7 обговорює способи передачі Україні заморожених російських активів - Japan Times

Київ • УНН

 • 826525 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. "Група семи" (G7) обговорює, як можна направити Україні заморожені російські активи, з посиланням на джерело, знайоме з обговоренням, повідомляє The Japan Times, пише УНН.

Деталі

"Група семи" (G7) обговорює шляхи передачі Україні російських активів, арештованих після вторгнення москви, при цьому юридичні складнощі та внутрішні обмеження ускладнюють передачу", - пише видання з посиланням на джерело.

Як повідомляється, один із підходів, які обговорювалися на зустрічі G7, полягав у тому, щоб націлитися на дохід, отриманий від цих активів, як засіб обходу деяких юридичних перешкод.

Як вказано, на цьому фронті відбулися зрушення після того, як США заявили, що вони вперше санкціонували передачу заморожених російських активів Україні.

Спільна цільова група REPO, що складається з міністрів фінансів, юстиції, торгівлі та внутрішніх справ, а також єврокомісарів, наразі заморозила або заблокувала російські активи на суму понад 58 мільярдів доларів, які перебувають під санкціями, на фінансових рахунках та економічних ресурсах, за даними групи. REPO включає країни G7, а також Австралію та ЄС.

Як вказано, зустріч міністрів фінансів та керуючих центральних банків "Групи семи" завершується у суботу, але очікується, що санкції щодо росії стануть ключовою темою обговорення на саміті лідерів G7 у Хіросімі наступного тижня.

Нагадаємо

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд дозволив першу передачу арештованих російських активів для використання в Україні.

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