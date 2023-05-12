G7 обсуждает способы передачи Украине замороженных российских активов - Japan Times

Детали

"Группа семи" (G7) обсуждает пути передачи Украине российских активов, арестованных после вторжения москвы, при этом юридические сложности и внутренние ограничения затрудняют передачу", - пишет издание со ссылкой на источник.

Как сообщается, один из подходов, которые обсуждались на встрече G7, заключался в том, чтобы нацелиться на доход, полученный от этих активов, как средство обхода некоторых юридических препятствий.

Как указано, на этом фронте произошли сдвиги после того, как США заявили, что они впервые санкционировали передачу замороженных российских активов Украине.

Совместная целевая группа REPO, состоящая из министров финансов, юстиции, торговли и внутренних дел, а также еврокомиссаров, в настоящее время заморозила или заблокировала российские активы на сумму более 58 миллиардов долларов, находящихся под санкциями, на финансовых счетах и экономических ресурсах, по данным группы. REPO включает страны G7, а также Австралию и ЕС.

Как указано, встреча министров финансов и управляющих центральных банков "Группы семи" завершается в субботу, но ожидается, что санкции в отношении россии станут ключевой темой обсуждения на саммите лидеров G7 в Хиросиме на следующей неделе.

Напомним

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил первую передачу арестованных российских активов для использования в Украине.