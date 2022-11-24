Окупанти у Горлівці наказують медикам знищувати дані про загиблих "вагнерівців" — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомляє, що в тимчасово окупованій Горлівці окупаційні війська наказують медикам знищувати дані про загиблих "вагнерівців" та забороняють проводити судмедекспертизу, пише УНН.
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"Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії “Вагнер”, не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий", — йдеться у повідомленні.
Додамо
В Бєлгородській області РФ розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії “Вагнер”.
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