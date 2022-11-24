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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти у Горлівці наказують медикам знищувати дані про загиблих "вагнерівців" — Генштаб

Окупанти у Горлівці наказують медикам знищувати дані про загиблих "вагнерівців" — Генштаб

Київ • УНН

 • 852629 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомляє, що в тимчасово окупованій Горлівці окупаційні війська наказують медикам знищувати дані про загиблих "вагнерівців" та забороняють проводити судмедекспертизу, пише УНН.

Цитата

"Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії “Вагнер”, не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий", — йдеться у повідомленні.

Додамо

В Бєлгородській області РФ розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії “Вагнер”.

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