Оккупанты в Горловке приказывают медикам уничтожать данные о погибших "вагнеровцах" — Генштаб

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"Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти предоставили указание изымать документы погибших наемников частной военной компании “Вагнер”, не проводить судмедэкспертизу тел и упаковывать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения — говорится в сообщении.

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В Белгородской области РФ начато активную вербовку работников промышленных предприятий к частной военной компании “Вагнер”.

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