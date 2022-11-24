Оккупанты в Горловке приказывают медикам уничтожать данные о погибших "вагнеровцах" — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщает, что во временно оккупированной Горловке оккупационные войска приказывают медикам уничтожать данные о погибших "вагнеровцах" и запрещают проводить судмедэкспертизу, пишет УНН.
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"Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти предоставили указание изымать документы погибших наемников частной военной компании “Вагнер”, не проводить судмедэкспертизу тел и упаковывать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения — говорится в сообщении.
Добавим
В Белгородской области РФ начато активную вербовку работников промышленных предприятий к частной военной компании “Вагнер”.
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