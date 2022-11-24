У Міненерго розраховують, що до вечора запрацюють АЕС

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"Ми розраховуємо, що до вечора вже почнуть працювати атомні станції й, відповідно, видавати електроенергію в мережу, і це значно скоротить дефіцит", – розповів Галущенко.

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Мінстр зазначив, що Запорізька АЕС досі працює на дизель-генераторах.

Нагадаємо

Вранці 24 листопада Герман Галущенко повідомив, що по всій Україні вже заживили об'єкти критичної інфраструктури.

Вчорашній масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.