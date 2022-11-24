У МАГАТЕ підтвердили блекаут Запорізької АЕС

Деталі

Як повідомив Гросі, зупинка енергопостачання до ЗАЕС сталася о 15:30 – після масової атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України. Наразі станцію живлять вісім дизельних генераторів, ще 12 – перебувають в стані очікування і в разі необхідності їх залучать до роботи. Радіаційний фон на території Запорізької АЕС в нормі, ситуація контрольована.

Нагадаємо

23 листопада Енергоатом повідомив, що через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту.