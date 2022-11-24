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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У МАГАТЕ підтвердили блекаут Запорізької АЕС

У МАГАТЕ підтвердили блекаут Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 1149991 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Працівники МАГАТЕ, які перебувають на території Запорізької АЕС, підтвердили відключення станції від енергосистеми. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гросі, передає УНН із посиланням на сайт МАГАТЕ.

Деталі

Як повідомив Гросі, зупинка енергопостачання до ЗАЕС сталася о 15:30 – після масової атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України. Наразі станцію живлять вісім дизельних генераторів, ще 12 – перебувають в стані очікування і в разі необхідності їх залучать до роботи. Радіаційний фон на території Запорізької АЕС в нормі, ситуація контрольована.

Нагадаємо

23 листопада Енергоатом повідомив, що через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту.

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