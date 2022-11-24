У МАГАТЕ підтвердили блекаут Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Працівники МАГАТЕ, які перебувають на території Запорізької АЕС, підтвердили відключення станції від енергосистеми. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гросі, передає УНН із посиланням на сайт МАГАТЕ.
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Як повідомив Гросі, зупинка енергопостачання до ЗАЕС сталася о 15:30 – після масової атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України. Наразі станцію живлять вісім дизельних генераторів, ще 12 – перебувають в стані очікування і в разі необхідності їх залучать до роботи. Радіаційний фон на території Запорізької АЕС в нормі, ситуація контрольована.
Нагадаємо
23 листопада Енергоатом повідомив, що через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту.