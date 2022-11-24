В МАГАТЭ подтвердили блэкаут Запорожской АЭС

Детали

Как сообщил Гроси, остановка энергоснабжения к ЗАЭС произошла в 15:30 – после массовой атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас станцию ​​питают восемь дизельных генераторов, еще 12 – находятся в состоянии ожидания и при необходимости их привлекут к работе. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС в норме, ситуация контролируется.

Напомним

23 ноября Энергоатом сообщил, что из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС с энергосистемы. Станция перешла в режим полного блэкаута.