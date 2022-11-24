В МАГАТЭ подтвердили блэкаут Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на территории Запорожской АЭС, подтвердили отключение станции от энергосистемы. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гроси, передает УНН со ссылкой на сайт МАГАТЭ.
Детали
Как сообщил Гроси, остановка энергоснабжения к ЗАЭС произошла в 15:30 – после массовой атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас станцию питают восемь дизельных генераторов, еще 12 – находятся в состоянии ожидания и при необходимости их привлекут к работе. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС в норме, ситуация контролируется.
Напомним
23 ноября Энергоатом сообщил, что из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС с энергосистемы. Станция перешла в режим полного блэкаута.