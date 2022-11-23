ЗАЕС перейшла в режим повного блекауту – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Про це повідомляє Енергоатом, передає УНН.
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"Через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
На Південноукраїнській АЕС підтвердили аварійне відключення енергоблоків від мережі.