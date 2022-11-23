ЗАЭС перешла в режим полного блэкаута – Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме. Станция перешла в режим полного блэкаута. Об этом сообщает Энергоатом, передает УНН.
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"Из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме. Станция перешла в режим полного блэкаута. Все дизель-генераторы – в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме", - отмечается в сообщении.
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На Южноукраинской АЭС подтвердили аварийное отключение энергоблоков от сети.