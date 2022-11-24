В Минэнерго рассчитывают, что к вечеру заработают АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Министерстве энергетики рассчитывают, что к вечеру в Украине начнут работать атомные станции и дефицит в энергосистеме сократится. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет УНН.
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"Мы рассчитываем, что к вечеру уже начнут работать атомные станции и, соответственно, выдавать электроэнергию в сеть, и это значительно сократит дефицит", – рассказал Галущенко.
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Министр отметил, что Запорожская АЭС до сих пор работает на дизель-генераторах.
Напомним
Утром 24 ноября Герман Галущенко сообщил, что по всей Украине уже заживили объекты критической инфраструктуры.
Вчерашний массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.