Переговори між країнами ЄС про обмеження цін на російську нафту зайшли в глухий кут — Bloomberg

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«Переговори між країнами Європейського Союзу про те, де встановити запропоновану G7 стелю цін на російську нафту, зайшли в глухий кут у середу, оскільки уряди розходяться в думках щодо того, як розробити план», — йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що виконавчий орган ЄС запропонував рівень у 65 доларів за барель, який Польща та країни Балтії відкинули як надто щедрий у відношенні до Москви, кажуть джерела. Але кілька країн із великою судноплавною галуззю, зокрема Греція, не хочуть опускатися нижче 70 доларів, що є верхнім кордоном діапазону, запропонованого ЄС раніше у середу.

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«За словами деяких людей, у четвер заплановано додаткові переговори послів, щоб продовжити свої обговорення після того, як деякі уряди, ймовірно, проконсультуються з Вашингтоном. Багатогодинні безплідні переговори в середу показали, що блок, як і раніше, далеко один від одного в питанні про цінову межу, яке вперше було висунуто США, але угода все ще розглядається як досяжна. Міністри енергетики ЄС також збираються зустрітися у четвер, щоб обговорити заходи щодо стримування цін на природний газ», - йдеться у повідомленні.

Високопосадовець з коаліції з обмеження цін також висловив упевненість, що уряди ЄС незабаром домовляться про ціну і що така угода відбудеться задовго до крайнього терміну 5 грудня, коли набудуть чинності нафтові санкції ЄС.

Чиновник розповів, що ціна, яка обговорюється, близько 65 доларів за барель, добре відповідає критеріям, уже узгодженим коаліцією країн, що підтримують план. Він додав, що при необхідності ціна з часом може бути скоригована.

«За ціни в 65 доларів гранична ціна буде набагато вищою за собівартість виробництва в рф. росія вже продає свою нафту зі знижками, і висока кепка, швидше за все, вплине на торгівлю», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

ЄС запропонував 45-денний перехідний період після дати запровадження стелі ціни російську нафту.