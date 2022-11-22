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ЕС предложил 45-дневный переходный период после даты введения потолка цен на российскую нефть - Bloomberg

ЕС предложил 45-дневный переходный период после даты введения потолка цен на российскую нефть - Bloomberg

Киев • УНН

 • 721969 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Европейский Союз смягчил последнее предложение санкций по ограничению цены на экспорт российской нефти, отложив ее полное внедрение и смягчив ключевые положения по доставке. Европейский альянс предложил 45-дневный переходный период после даты введения потолка цен на российскую нефть.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно документу, с которым ознакомилось Bloomberg, ЕС предложил добавить 45-дневный переход к введению лимита на цены. Предложенный льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января, таким образом ЕС присоединится к положению, ранее объявленному США и Великобританией.

Послы Евросоюза планируют встретиться в среду с целью утверждения ограничения цен на российскую нефть. Если они поддержат предложение, ЕС и Большая семерка могут объявить об ограничениях завтра вечером.

Ограничения запретят компаниям предоставлять доставку и услуги, такие как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если нефть не будет продана ниже согласованного порога.

США подтолкнули своих союзников в Европе изменить пакет нефтяных санкций, включавший полный запрет на услуги, который блок первоначально принял в июне, добавив ограничение цены с двумя целями: удержать российскую нефть на рынке во избежание скачка цены, одновременно ограничивая доходы Москвы.

Ранее члены Альянса обсуждали установление лимита где-то между 40 и 60 долларов США за баррель – диапазон от стоимости добычи в России до довоенного уровня, – но люди, знакомые с последними дискуссиями, сказали, что это, вероятно, будет чуть выше этого.

Законопроект также смягчил предыдущее положение, которое на неопределенный срок запрещало судам, перевозящим российскую сырую нефть, закупленную выше порога, доступ к европейским услугам для поставок любой нефти независимо от происхождения.

Напомним

Оператор нефтепроводов «Укртранснефть» планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу из-за атак россии на энергосистемы страны.

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