ЄС запропонував 45-денний перехідний період після дати введення стелі цін на російську нафту — Bloomberg

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Відповідно до документа, з яким ознайомилося Bloomberg, ЄС запропонував додати 45-денний перехід до введення ліміту на ціни. Запропонований пільговий період застосовуватиметься до нафти, завантаженої до 5 грудня і розвантаженої до 19 січня, таким чином ЄС приєднається до положення, яке раніше оголосили США та Великобританія.

Посли Євросоюзу планують зустрітися в середу з метою затвердження обмеження цін на російську нафту. Якщо вони підтримають пропозицію, ЄС і Велика сімка можуть оголосити про обмеження вже завтра ввечері.

Обмеження заборонить компаніям надавати доставку та послуги, такі як страхування, посередництво та фінансову допомогу, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженого порогу.

США підштовхнули своїх союзників у Європі змінити пакет нафтових санкцій, який включав повну заборону на послуги, який блок спочатку прийняв у червні, додавши обмеження ціни з двома цілями: утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибка ціни, водночас обмежуючи доходи Москви.

Раніше члени Альянсу обговорювали встановлення ліміту десь між 40 і 60 доларів США за барель – діапазон від вартості видобутку в Росії до довоєнного рівня, – але люди, знайомі з останніми дискусіями, сказали, що це, ймовірно, буде трохи вище цього.

Законопроект також пом’якшив попереднє положення, яке на невизначений термін забороняло суднам, що перевозять російську сиру нафту, закуплену вище порогу, доступ до європейських послуг для поставок будь-якої нафти незалежно від походження.

Нагадаємо

Оператор нафтопроводів «Укртранснафта» планує наступного року підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи через атаки росії на енергосистеми країни.