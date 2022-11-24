Переговоры между странами ЕС об ограничении цен на российскую нефть зашли в тупик — Bloomberg

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«Переговоры между странами Европейского Союза о том, где установить предложенный G7 потолок цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду, поскольку правительства расходятся во мнениях относительно того», — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к москве, говорят источники. Но несколько стран с крупной судоходной отраслью, в том числе Греция, не хотят опускаться ниже 70 долларов, что является верхней границей диапазона, предложенного ЕС ранее в среду.

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«По словам некоторых людей, в четверг запланированы дополнительные переговоры послов, чтобы продолжить свои обсуждения после того, как некоторые правительства, вероятно, проконсультируются с Вашингтоном. Многочасовые бесплодные переговоры в среду показали, что блок по-прежнему далеко друг от друга в вопросе о ценовом пределе, который впервые был выдвинут США, но сделка все еще рассматривается как достижимая. Министры энергетики ЕС также собираются встретиться в четверг, чтобы обсудить меры по сдерживанию цен на природный газ», - говориться в сообщении.

Высокопоставленный правительственный чиновник из коалиции по ограничению цен также выразил уверенность, что правительства ЕС вскоре договорятся о цене и что такое соглашение произойдет задолго до крайнего срока 5 декабря, когда вступят в силу нефтяные санкции ЕС.

Чиновник рассказал, что обсуждаемая цена — около 65 долларов за баррель — хорошо соответствует критериям, уже согласованным коалицией стран, поддерживающих план. Он добавил, что при необходимости цена со временем может быть скорректирована.

«При цене в 65 долларов предельная цена будет намного выше себестоимости производства в рф. россия уже продает свою нефть со скидками, и высокая кепка, скорее всего, окажет минимальное влияние на торговлю», - отмечается в сообщении.

Дополнение

ЕС предложил 45-дневный переходный период после даты введения потолка цен на российскую нефть.