Ф'юрі про Усика: ніхто із топ-15 суперважковаговиків не боїться його

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопад. УНН. Володар чемпіонського титулу WBC у "хевівейті" Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю "talkSPORT" повідомив, що його не вразила перемога Олександра Усика над Дереком Чісорою в суперважкій вазі, передає УНН.

Британець впевнений, що Усик не зможе боксувати проти суперників із великою вагою та вважає, що бій проти Чісори не був переконливим у його виконанні.

“Чи побачили ми кращого Усика в його кар’єрі? Я не впевнений. Чи побачили ми кращого Усика в супертяжах? Не знаю. Але з цього бою можу сказати, що ніхто з 15 найкращих важкоатлетів не тремтітиме від Усика. Всі запитують: „І це те, через що була весь галас?“. Це хевівейт, і супертяжі вже не такі, якими були раніше. Чісора, ймовірно, найменший супертяж з усіх існуючих. Це вже не важка вага. Я розумію, що багато процвітаючих боксерів хочуть піднятися в супертяжі, щоб отримувати великі гроші. Всі вони хочуть відхопити шматок пирога, але вагові категорії придумані не просто так”, — наголосив Ф’юрі.

Також чемпіон світу додав: “я високо оцінюю Усика, як майстра техніки у важкій вазі. Але в суперважкій вазі він мене не вразив”.

Як повідомлялося раніше, Чісора оцінив шанси Усика на завоювання чемпіонських титулів у “хевівейті”.

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