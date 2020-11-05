Чісора оцінив шанси Усика на завоювання чемпіонських титулів у "хевівейті"

Чісора заявив, що боксерський стиль Усика не створений для боїв із Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

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"Джошуа і Ф'юрі Усику не по зубах. "Ей Джей" його з'їсть і Тайсон теж. У нього немає потужності. Усик багато бігає. Як він добереться до двометрового хлопця з хорошими боксерськими навичками? Він не зможе. Вони його "з'їдять". Його боксерський стиль не створений для суперважкої ваги. Тому більшість "крузерів" не можуть перейти сюди. Усику буде важко", - повідомив британець.

Варто відзначити, що Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі.