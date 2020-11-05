Чисора оценил шансы Усика на завоевание чемпионских титулов в "хэвивейте"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Предыдущий оппонент Александра Усика в ринге Дерек Чисора низко оценил шансы на успех в супертяжах для украинца, передает УНН со ссылкой на Youtube-канала "IFL TV".
Чисора заявил, что боксерский стиль Усика не создан для боев с Джошуа и Тайсоном Фьюри.
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"Джошуа и Фьюри Усику не по зубам. "Эй Джей" его съест и Тайсон тоже. У него нет мощности. Усик много бегает. Как он доберется до двухметрового парня с хорошими боксерскими навыками? Он не сможет. Они его "съедят". Его боксерский стиль не создан для супертяжелого веса. Поэтому большинство "крузеров" не могут перейти сюда. Усику будет трудно", - сообщил британец.
Стоит отметить, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе.