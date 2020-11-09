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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 63918 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 84433 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 93221 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 100084 просмотра

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3 марта, 21:00 • 114044 просмотра

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3 марта, 20:50 • 115182 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Фьюри про Усика: никто из топ-15 супертяжеловесов не боится его

Фьюри про Усика: никто из топ-15 супертяжеловесов не боится его

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Обладатель чемпионского титула WBC в "хэвивейте" Тайсон Фьюри в интервью "talkSPORT" сообщил, что его не впечатлила победа Александра Усика над Дереком Чисорой в супертяжелом весе, передает УНН.

Британец уверен, что Усик не сможет боксировать против соперников с большим весом и считает, что бой против Чисоры ни был убедительным в его исполнении.

“Увидели ли мы лучшего Усика в его карьере? Я не уверен. Увидели мы лучшего Усика в супертяжах? Не знаю. Но из этого боя могу сказать, что никто из 15 лучших тяжеловесов не дрожит от Усика. Все спрашивают: „И это то, из-за чего была вся шумиха?“. Это хэвивейт, и супертяжи уже не такие, какими были раньше. Чисора, вероятно, самый мелкий супертяжеловес из всех существующих. Это уже не тяжелый вес. Я понимаю, что многие преуспевающие боксеров хотят подняться в супертяжи, чтобы получать большие деньги. Все они хотят отхватить кусок пирога, но весовые категории придуманы не просто так”, — отметил Фьюри.

Также чемпион мира добавил: “я высоко оцениваю Усика, как мастера техники в тяжелом весе. Но в супертяжелом весе он меня не впечатлил”.

Как сообщалось ранее, Чисора оценил шансы Усика на завоевание чемпионских титулов в “хэвивейта”.

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