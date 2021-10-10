Ф’юрі про чергову перемогу: я найкращий хевівейтер світу

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Британець із великою задоволеністю оцінив трилогію із Уайлдером та назвав його крутим бійцем.

“Знаєте, сьогодні ввечері у нас вийшов відмінний бій. Це коштувало кожної трилогії в історії цього виду спорту. Я не буду вибачатися. Уайлдер — крутий боєць. Сьогодні він дав мені реальний шанс заробити хороші гроші. І я завжди говорив, що я найкращий у світі, а він другий.

Деонтей Уайлдер мене не любить. Знаєте чому? Тому що я переміг його тричі. Тому що я спортсмен. Я намагався висловити йому свою підтримку і повагу, але він мене не поважає. Так що це його проблема. Я буду молитися за нього, щоб Бог пом’якшив його серце”, — сказав Ф’юрі.

Окрім того, Ф’юрі розповів про подальші плани. За його словами, після виснажливого тренувального процесу зараз він буде проводити весь час із дружиною та дітьми.

Нагадаємо

Напередодні Ф’юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера в 11 раунді. Це була третя зустріч суперників і третя перемога Ф’юрі.



