Фьюри об очередной победе: я лучший хевивейтер мира
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Успешно отстояв титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе благодаря победе над Деонтеем Уайлдером, британец Тайсон Фьюри оценил выступление соперника и поблагодарил его, сообщает УНН со ссылкой на "ringside24.com".
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Британец с большой удовлетворенностью оценил трилогию с Уайлдером и назвал его крутым бойцом.
"Знаете, сегодня вечером у нас получился отличный бой. Это стоило каждой трилогии в истории этого вида спорта. Я не буду извиняться. Уайлдер - крутой боец. Сегодня он дал мне реальный шанс заработать хорошие деньги. И я всегда говорил, что я лучший в мире, а он второй.
Деонтей Уайлдер меня не любит. Знаете почему? Потому что я победил его трижды. Потому что я спортсмен. Я пытался выразить ему свою поддержку и уважение, но он меня не уважает. Так что это его проблема. Я буду молиться за него, чтобы Бог смягчил его сердце", - сказал Фьюри.
Кроме того, Фьюри рассказал о дальнейших планах. По его словам, после изнурительного тренировочного процесса сейчас он будет проводить все время с женой и детьми.
Напомним
Накануне Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера в 11 раунде. Это была третья встреча соперников и третья победа Фьюри.