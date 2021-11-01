Футзальний клуб "Ураган" завоював третю поспіль перемогу у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Футзальний клуб "Ураган" переграв румунський "Юнайтед Галац" та завершив основний раунд Ліги чемпіонів з футзалу зі 100-відсотковим показником виграшів, передає УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.
Деталі
Через дискваліфікації Максим Павленко не міг розраховувати на Радевича, Абакшина, Шведа і Кордобу. Тим не менш, такі втрати не відобразилися на загальному результаті.
Після безгольового першого тайму “Ураган” почав забивати після перерви. Два голи Фаренюка допомогли йому довести лік своїх голів в основному раунді до п’яти.
Окремих компліментів заслужила й гра Левандівського, який зумів втримати свої володіння “на замку”.
Як підсумок — 2:0. Третя звитяга прикарпатців у трьох матчах.
Що передувало
Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу у відборі на Євро-2022.