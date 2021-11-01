Футзальний клуб "Ураган" завоював третю поспіль перемогу у Лізі чемпіонів

Деталі

Через дискваліфікації Максим Павленко не міг розраховувати на Радевича, Абакшина, Шведа і Кордобу. Тим не менш, такі втрати не відобразилися на загальному результаті.

Після безгольового першого тайму “Ураган” почав забивати після перерви. Два голи Фаренюка допомогли йому довести лік своїх голів в основному раунді до п’яти.

Окремих компліментів заслужила й гра Левандівського, який зумів втримати свої володіння “на замку”.

Як підсумок — 2:0. Третя звитяга прикарпатців у трьох матчах.

Що передувало

Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу у відборі на Євро-2022.