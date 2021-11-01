Футзальный клуб "Ураган" завоевал третью победу подряд в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Футзальный клуб "Ураган" обыграл румынский "Юнайтед Галац" и завершил основной раунд Лиги чемпионов по футзалу со 100-процентным показателем выигрышей, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.
Подробности
Из-за дисквалификации Максим Павленко не мог рассчитывать на Радевича, Абакшина, Шведа и Кордобу. Тем не менее, такие потери не отразились на общем результате.
После безголевого первого тайма "Ураган" начал забивать после перерыва. Два гола Фаренюка помогли ему довести счет своих голов в основном раунде до пяти.
Отдельных комплиментов заслужила и игра Левандовского, сумевшего удержать свои владения "на замке".
Как итог – 2:0. Третья победа прикарпатцев в трех матчах.
Что предшествовало
Женская сборная Украины по футзалу одержала разгромную победу в отборе на Евро-2022.