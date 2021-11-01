Футзальный клуб "Ураган" завоевал третью победу подряд в Лиге чемпионов

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Из-за дисквалификации Максим Павленко не мог рассчитывать на Радевича, Абакшина, Шведа и Кордобу. Тем не менее, такие потери не отразились на общем результате.

После безголевого первого тайма "Ураган" начал забивать после перерыва. Два гола Фаренюка помогли ему довести счет своих голов в основном раунде до пяти.

Отдельных комплиментов заслужила и игра Левандовского, сумевшего удержать свои владения "на замке".

Как итог – 2:0. Третья победа прикарпатцев в трех матчах.

Что предшествовало

Женская сборная Украины по футзалу одержала разгромную победу в отборе на Евро-2022.