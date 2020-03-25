Футболісти забезпечать транспортом медиків Чернігівської обласної лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Чернігівська обласна асоціація футболу (ЧОАФ) долучилася до ініціативи президента Української асоціації футболу Андрія Павелка щодо надання допомоги координаційним штабам по подоланню поширення коронавірусу (COVID-19). Про це повідомляє пресслужба ЧОАФ, передає УНН.
Так, 24 березня, ЧОАФ надаватиме послуги підвозу своїм автотранспортом працівникам Чернігівської обласної лікарні. Медикаменти та медичне обладнання працівники лікарні також зможуть перевозити за допомогою автотранспорту ЧОАФ.
Таких домовленостей було досягнуто у ході зустрічі голови Чернігівської обласної асоціації футболу Геннадія Прокоповича із Генеральним директором Комунального некомерційного підприємства "Чернігівська обласна лікарня" – членом виконавчого комітету ЧОАФ Андрієм Жиденком та медичним директором лікарні Валерієм Чобітьком.
Як повідомлялося в УНН, Українська асоціація футболу заявила про те, що віддає свій транспорт лікарям по всій Україні.