Футболисты обеспечат транспортом медиков Черниговской областной больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Черниговская областная ассоциация футбола (ЧОАФ) присоединилась к инициативе президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко по оказанию помощи координационным штабам по преодолению распространения коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба ЧОАФ, передает УНН.
Так, 24 марта, ЧОАФ будет предоставлять услуги подвоза своим автотранспортом работникам Черниговской областной больницы. Медикаменты и медицинское оборудование работники больницы также смогут перевозить с помощью автотранспорта ЧОАФ.
Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи главы Черниговской областной ассоциации футбола Геннадия Прокоповича с Генеральным директором коммунального некоммерческого предприятия "Черниговская областная больница" - членом исполнительного комитета ЧОАФ Андреем Жиденко и медицинским директором больницы Валерием Чобитько.
Как сообщалось в УНН, Украинская ассоциация футбола заявила о том, что отдает свой транспорт врачам по всей Украине.