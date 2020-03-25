Футболисты обеспечат транспортом медиков Черниговской областной больницы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59947 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69875 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83462 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81861 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103001 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85173 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102558 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105830 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130898 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130313 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Футболисты обеспечат транспортом медиков Черниговской областной больницы

Футболисты обеспечат транспортом медиков Черниговской областной больницы

Киев  •  УНН

 • 15000 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Черниговская областная ассоциация футбола (ЧОАФ) присоединилась к инициативе президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко по оказанию помощи координационным штабам по преодолению распространения коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба ЧОАФ, передает УНН.

Так, 24 марта, ЧОАФ будет предоставлять услуги подвоза своим автотранспортом работникам Черниговской областной больницы. Медикаменты и медицинское оборудование работники больницы также смогут перевозить с помощью автотранспорта ЧОАФ.

Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи главы Черниговской областной ассоциации футбола Геннадия Прокоповича с Генеральным директором коммунального некоммерческого предприятия "Черниговская областная больница" - членом исполнительного комитета ЧОАФ Андреем Жиденко и медицинским директором больницы Валерием Чобитько.

Как сообщалось в УНН, Украинская ассоциация футбола заявила о том, что отдает свой транспорт врачам по всей Украине.

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