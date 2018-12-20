Футболісти "Айнтрахту" назвали "Шахтар" найбільш небажаним суперником
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Екс-футболіст "Шахтаря", а нині адміністратор "Айнтрахту" Ігор Сімонов розповів реакцію футболістів німецького колективу на результати жеребу Ліги Європи, де франкфуртський клуб зіграє з донецькою командою, повідомляє УНН з посиланням на Zbirna.com.
“Взагалі-то, футболісти “Айнтрахту” не хотіли “Шахтар”. Говорили: “Хто завгодно, але тільки не “Шахтар”. Думають, що це не дуже зручний суперник. Плюс бачили, як “гірники” грали проти “Хоффенхайма”. Матч, який проходив в Німеччині, я і сам відвідав. Втім, такі розмови ходили до жеребкування, а коли вона відбулася, хлопці сказали: “Шахтар” — значить, “Шахтар”, — наголосив представник “Айнтрахту”.
Також Сімонов відзначив, що система гри при заміні тренера стала іншою в команді “Айнтрахт”.
“Новий тренер трохи поміняв систему гри. При Ніко Ковачі більше уваги приділялося обороні, а з приходом Адольфа Хюттера багато що змінилося. В атаці задають тон два серба — Філіп Костіч і Лука Йовіч. Добре виглядає Анте Ребіч, багато забиває Себастьян Алле. Команда добре готова фізично. Перед початком сезону всі переживали, чи вистачить сил для виступу в трьох турнірах, але після того, як „Айнтрахт“ зіграв в четвер у Лізі Європи, в неділю була така гра з „Байєром“, ніби футболісти рік не виходили на поле”, — додав Сімонов.
Примітно, що майже 30 років тому Сімонов грав проти “Айнтрахта” у складі “Шахтаря” в Кубку УЄФА.
Як повідомлялося раніше, Фонсека оцінив силу “Айнтрахту” перед майбутніми поєдинками в Лізі Європи.