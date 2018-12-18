Фонсека назвав небезпечним і сильним майбутнього суперника по Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Думкою стосовно підсумків жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи в якому "Шахтарю" дістався франкфуртський "Айнтрахт", поділився головний тренер донеччан Паулу Фонсека. Про це інформує сайт "помаранчево-чорних", передає УНН.
“Нам дістався сильний опонент, який переміг в 6 поєдинках своєї групи. Особливо потрібно взяти до уваги, що вони здолали „Марсель“ з рахунком 4:0, а також „Лаціо“ — 4:1. А це, можливо, одні з кращих команд відповідних чемпіонатів. Тому готуємося до протистояння з небезпечним суперником, результати якого в Лізі Європи говорять самі за себе”, — розпочав португалець.
Також керманич “оранжево-чорних” відзначив, що “наразі складно порівнювати “Айнтрахт” і “Хоффенхайм”. Однак на його думку всі німецькі клуби сильні в переходах в атаку, та сильні фізично.
Примітно, що “Айнтрахт” одна з двох команд, яка виграла усі шість поєдинків групового раунду Ліги Європи.