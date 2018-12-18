Фонсека назвал опасным и сильным будущего соперника по Лиге Европы

“Нам достался сильный оппонент, который победил в 6 поединках своей группы. Особенно нужно принять во внимание, что они одолели „Марсель“ со счетом 4:0, а также „Лацио“ — 4:1. А это, возможно, одни из лучших команд соответствующих чемпионатов. Поэтому готовимся к противостоянию с опасным соперником, результаты которого в Лиге Европы говорят сами за себя”, — начал португалец.

Также наставник “оранжево-черных” отметил, что “пока сложно сравнивать” Айнтрахт “и” Хоффенхайм “. Однако по его мнению все немецкие клубы сильны в переходах в атаку, и сильные физически.

Примечательно, что “Айнтрахт” одна из двух команд, которая выиграла все шесть поединков группового раунда Лиги Европы.