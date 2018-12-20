Футболисты "Айнтрахта" назвали "Шахтер" самым нежелательным соперником

“Вообще-то, футболисты” Айнтрахта “не хотели” Шахтер “. Говорили: „Кто угодно, но только не“ Шахтер ”. Думают, что это не очень удобный соперник. Плюс видели, как “горняки” играли против “Хоффенхайма”. Матч, который проходил в Германии, я и сам посетил. Впрочем, такие разговоры ходили жеребьевке, а когда она состоялась, ребята сказали: “Шахтер” — значит, “Шахтер”, — подчеркнул представитель “Айнтрахта”.

Также Симонов отметил, что система игры при замене тренера стала другой в команде “Айнтрахт”.

“Новый тренер немного поменял систему игры. При Коваче больше внимания уделялось обороне, а с приходом Адольфа Хюттера многое изменилось. В атаке задают тон два серба — Филипп Костич и Лука Йович. Хорошо выглядит Ребич, много забивает Себастьян Алле. Команда хорошо готова физически. Перед началом сезона все переживали, хватит ли сил для выступления в трех турнирах, но после того, как „Айнтрахт“ сыграл в четверг в Лиге Европы, в воскресенье была такая игра с „Байером“, что футболисты год не выходили на поле”, — добавил Симонов.

Примечательно, что почти 30 лет назад Симонов играл против “Айнтрахта” в составе “Шахтера” в Кубке УЕФА.

Как сообщалось ранее, Фонсека оценил силу “Айнтрахта” перед будущими поединками в Лиге Европы.