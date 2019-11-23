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Футболіст Яремчук назвав найсильнішу людину в збірній України

Футболіст Яремчук назвав найсильнішу людину в збірній України

Київ • УНН

 • 24689 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Нападник "Генту" та збірної України Роман Яремчук підбив деякі підсумки стосовно виступу збірної в кваліфікації Євро-2020. Про це гравець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець", інформує УНН.

На питання, хто став найсильнішим футболістом збірної, Яремчук назвав наставника Андрія Шевченка.

"Я не буду виділяти одного. Без кожного це була б зовсім інша команда. З Сербією не було Зінченко і Степаненко - зовсім інша команда. Так що найсильніший - Шевченко як тренер. Це його заслуга", - зізнався Яремчук.

Крім того, нападник позитивно оцінив виступ "жовто-блакитних" у відборі.

"Дуже позитивно. Важко підібрати одне слово. Прогресивно. Добре пройшли відбір, але гостьовий матч із Сербією залишив неприємний осад. Хочеться в кожній матчі прогресувати, але в цій зустрічі ми цього не побачили", - підкреслив форвард.

Нагадаємо, що Яремчук підписав новий контракт із ФК "Гент".

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