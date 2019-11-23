Футболист Яремчук назвал самого сильного человека в сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук подвел некоторые итоги относительно выступления сборной в квалификации Евро-2020. Об этом игрок рассказал в интервью YouTube-канала "Трендец", информирует УНН.
На вопрос, кто стал сильнейшим футболистом сборной, Яремчук назвал наставника Андрея Шевченко.
"Я не буду выделять друга. Без каждого это была бы совсем другая команда. С Сербией не было Зинченко и Степаненко - совсем другая команда. Так что самый сильный - Шевченко как тренер. Это его заслуга", - признался Яремчук.
Кроме того, нападающий положительно оценил выступление "желто-синих" в отборе.
"Очень положительно. Трудно подобрать одно слово. Прогрессивно. Хорошо прошли отбор, но гостевой матч с Сербией оставил неприятный осадок. Хочется в каждой матче прогрессировать, но в этой встрече мы этого не увидели", - подчеркнул форвард.
Напомним, что Яремчук подписал новый контракт с ФК "Гент".