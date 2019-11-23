Футболист Яремчук назвал самого сильного человека в сборной Украины

На вопрос, кто стал сильнейшим футболистом сборной, Яремчук назвал наставника Андрея Шевченко.

"Я не буду выделять друга. Без каждого это была бы совсем другая команда. С Сербией не было Зинченко и Степаненко - совсем другая команда. Так что самый сильный - Шевченко как тренер. Это его заслуга", - признался Яремчук.

Кроме того, нападающий положительно оценил выступление "желто-синих" в отборе.

"Очень положительно. Трудно подобрать одно слово. Прогрессивно. Хорошо прошли отбор, но гостевой матч с Сербией оставил неприятный осадок. Хочется в каждой матче прогрессировать, но в этой встрече мы этого не увидели", - подчеркнул форвард.

Напомним, что Яремчук подписал новый контракт с ФК "Гент".